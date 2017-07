Die versüßen sich das Trainingslager am Schluchsee mit Pokern, Rauchen und reichlich Alkohol. Derwall schaut hilflos weg und erklärt den Journalisten: " Erst kommt die Ruhe, dann das Training ." Die Quittung für das Dolce Vita am "Schlucksee", wie die Presse höhnt, folgt postwendend. Im ersten Vorrundenspiel der WM kassiert die Mannschaft um Kapitän Karl-Heinz Rummenigge und Torhüter Toni Schumacher gegen Außenseiter Algerien eine peinliche 1:2-Pleite.

Unvergessener Tiefpunkt: Die "Schande von Gijón"

Trotz des folgenden 4:1-Erfolgs über Chile heißt es deshalb bereits im dritten Vorrundenspiel: Sieg oder Heimreise. Weil Gegner Österreich eine knappe Niederlage zum Weiterkommen reicht, erleben die Zuschauer am 25. Juni 1982 in Gijón ein Skandalspiel, das in die WM-Historie eingeht. Nach einer frühen Führung durch Horst Hrubesch stimmt das Ergebnis und beide Seiten stellen bis zum Abpfiff jegliche Angriffsbemühungen ein, so dass der deutsche 1:0-Sieg beiden Mannschaften zum Weiterkommen reicht. " Das riecht nun wirklich nach Absprache und Schiebung ", empört sich selbst ARD -Kommentator Eberhard Stanjek. " Es ist eine Schande, anders kann man das wohl nicht mehr nennen! "

Mit der "Schande von Gijón" verspielen die arrogant agierenden Deutschen alle Sympathien. Doch es soll noch schlimmer kommen. Nachdem die DFB-Elf in der Zwischenrunde mit Rumpelfußball auch England und Gastgeber Spanien aus dem Turnier geworfen hat, gewinnt sie das dramatische Halbfinale gegen Frankreich im Elfmeterschießen mit 5:4. In Erinnerung bleibt jedoch nicht ihre kämpferische Leistung, sondern ein brutales Foul von Torhüter Schumacher am einschussbereiten Stürmer Patrick Battiston in der 57. Minute.

Verhasst und ausgepumpt ins Finale