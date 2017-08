Die Empfehlung des Humoristen ist allerdings unbegründet: Alle 6.000 Farbfernseher in deutschen Stuben halten dicht, als vor 50 Jahren das Color-Zeitalter anbricht – obwohl die neue Farbpracht anfangs noch ein wenig grell ausfällt. Die rund 13 Millionen Schwarz-Weiß-Fernseher sehen dagegen auf einen Schlag ziemlich alt aus.

Frauen und Farbfernsehen

Mehr als 200 Millionen Mark haben ARD , ZDF , Bundespost und Geräteindustrie investiert, damit 15 Jahre nach dem Start des Farbfernsehens in den USA auch die Bundesdeutschen bunt gucken können. Kritische Geister warnen jedoch vor der neuen Farbgewalt. " Strahlengefahr durch Bunt-Bildschirm " und " Albträume beim Farbfernsehen " titelt die Boulevardpresse. Ein Psychologe erklärt: " Die Reizintensität wächst mit der Farbe, und da die Reizintensität auch mit Emotionalität zu tun hat, wird im Allgemeinen die Frau sehr viel stärker angesprochen als ein rational denkender Mann. "

Nicht nur die Sehgewohnheiten der Geschlechter, auch die Arbeit von Kameraleuten und Bühnenbauern, Kostüm- und Maskenbildner ändert sich nun erheblich. Weißes ist vor der Kamera plötzlich tabu, reflektierendes Glas oder Metall darf nicht mehr ins Bild, Farben müssen aufeinander abgestimmt werden. Und weil die Kameras sehr lichtunempfindlich sind, müssen ganze Batterien von Scheinwerfern aufgestellt werden. Diese wiederum heizen die Studios auf tropische Temperaturen auf.

Fehlstart bei der Farb-Premiere

Völlig neue Schminke muss entwickelt werden, die der Mordshitze standhält und die Akteure nicht wie bemalte Clowns aussehen lässt. Auch die noch große Mehrheit der Schwarz-Weiß-Seher darf nicht vergessen werden. Die brauchen, etwa bei Fußball-Trikots, weiterhin starke Kontraste, damit ihr alter Fernseher nicht nur einheitliches Grau wiedergibt. Mit der kleinen Panne, die sich dann bei der großen Galapremiere des deutschen Farbfernsehens ereignet, hatte allerdings niemand gerechnet.

Willy Brandt beim "Fehlstart" des deutschen Farbfernsehens

Als Vize-Kanzler Willy Brandt ( SPD ) auf der Berliner Funkausstellung am 25. August 1967 seinen Daumen auf den Startknopf legt, erstrahlt die Farbe Sekunden zu früh. Brandt zögert nämlich das Drücken des nur als Attrappe dienenden Buttons etwas hinaus und überrumpelt damit die Techniker hinter den Kulissen. Der Fehlstart bleibt aber die einzige Panne, die das von Professor Walter Bruch entwickelte Farbfernsehen "made in Germany" erlebt.

PAL schlägt NTSC