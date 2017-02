" Paläste für das Volk " nennt die DDR-Führung die Bauten, deren Fassaden mit Keramik-Fliesen verkleidet sind. Sie entstehen aus dem Schutt des Zweiten Weltkrieges. " Jeder Berliner ist aufgerufen noch in diesem Jahr zehn Halbschichten zu leisten ", verkündet damals die Propaganda. " Jeder soll sagen können: 'Ich habe mitgeholfen beim Bau der ersten sozialistischen Straße Berlins. '" Die Bauarbeiten erstrecken sich über verschiedene Abschnitte und dauern bis Ende der 1950er Jahre.

Luxus und Aufstand

In den unteren Geschossen werden Läden und Gaststätten untergebracht, oben befinden sich für damalige Verhältnisse luxuriöse Wohnungen. " Wir hatten warmes Wasser aus der Wand, Zentralheizung, Wechselsprechanlage, Müllschlucker, geflieste Bäder, Fahrstühle ", erinnert sich Arthur Schneider, Geschäftsführer des "Café Sibylle", das 1953 in der Stalin-Allee unter der Bezeichnung "Milchtrinkhalle" eröffnet wurde.

1953 spitzt sich an der Stalin-Allee ein politischer Konflikt zu. Da die DDR-Führung Ende Mai die zu erreichende Arbeitsnorm um zehn Prozent erhöht hat, kommt es in mehreren Orten der DDR zu Arbeitsniederlegungen. Schließlich übergeben Bauarbeiter der Ostberliner Stalinallee am Regierungssitz eine Resolution an Ministerpräsident Otto Grotewohl. Begleitet werden sie von 10.000 Demonstranten. Zwei Tage später kommt es zum Aufstand vom 17. Juni.