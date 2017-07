"Teufelshörner" - das Abspreizen des kleinen Fingers und des Zeigefingers ist das Erkennungszeichen der Metal-Fans. Geprägt hat die Geste Ronnie James Dio, einer der stilbildenden Sänger des Heavy-Metal. Gelernt hatte er das Handzeichen bereits als kleiner Junge von seiner Großmutter.

"Manchmal, wenn sie auf der Straße jemanden sah, machte sie das Zeichen mit den Fingern" , erinnert sich der am 10. Juli 1942 als Ronald James Padavona in Portsmouth im US -Bundesstaat New Hampshire geborene Musiker. "Sie erklärte mir, dass das gegen den bösen Blick schützt." Man könne aber auch anderen den bösen Blick zuwerfen.