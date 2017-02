Zunächst geht Seelmann-Eggeberts größter Wunsch in Erfüllung. 1968 schickt ihn der NDR nach Afrika, erst als Hörfunkreporter an die Elfenbeinküste, dann als Fernsehkorrespondent nach Nairobi in Kenia. Auf seine Initiative richtet die ARD dort das erste TV -Studio ein. Mit großem Engagement beginnt er, das deutsche Publikum für die sozialen und politischen Probleme des medial noch weitgehend unerforschten Kontinents zu interessieren.

Wenig Ahnung vom deutschen Adel

Die nächste Etappe führt den privat anglophilen Fernsehmann als Korrespondent nach London. In dem Magazin "Rund um Big Ben" berichtet Seelmann-Eggebert regelmäßig unterhaltsam über die Ereignisse an der Themse und die Spleens der Briten. Das enorme Interesse seiner Landsleute an den Vorgängen hinter den Kulissen von Buckingham Palace bringt Seelmann-Eggebert auf die Idee, die ihn als Fachmann fürs Royale bekannt macht.