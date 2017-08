Der 17. August 1962 verspricht, ein heißer Tag in Ost-Berlin zu werden. Um sechs Uhr macht sich der Maurerlehrling Peter Fechter wie gewohnt auf den Weg zu seiner Baustelle. Dort trifft der 18-Jährige seinen Kollegen Helmut Kulbeik. Was nicht einmal ihre Familien ahnen: Die beiden planen schon seit Monaten eine Flucht in den Westen.

Erst vor wenigen Tagen haben die jungen Männer ein geeignetes Schlupfloch in einer Schreinerei gefunden. "Das war nicht von Anfang an die Mauer, die wir im Kopf haben, wenn wir an 1989 denken. Sondern das waren zugemauerte Straßenübergänge, teilweise auch Häuserzeilen", erklärt Maria Nooke von der Stiftung Berliner Mauer.

Vom Oberlicht in die Todeszone

Das ausgewählte Fabrikgebäude unweit der Friedrichstraße steht direkt an der Grenze. Auf dem Gelände der Schreinerei fallen zwei Männer in Arbeitsmontur wahrscheinlich nicht weiter auf, so die Hoffnung von Kulbeik und Fechter.

Als sie an diesem Freitag mittags einen Imbiss in der Nähe aufsuchen, nutzen die 18-Jährigen die Gelegenheit, um sich abzusetzen. Fechter und Kulbeik verbergen sich zunächst in einem ungenutzten Lagerraum der Schreinerei. Um kurz nach 14 Uhr springen sie durch ein Oberlicht an der Gebäuderückseite direkt auf den Grenzstreifen.

Öffentliches Sterben ohne Hilfe

"Peter zuerst, ich hinterher. Wir durchliefen die zehn Meter bis an die Mauer. In diesem Augenblick fielen Schüsse", gibt Kulbeik später der West-Berliner Polizei zu Protokoll. Vier Grenzposten stürmen auf Peter Fechter zu. Ihre Kalaschnikows sind weisungsgemäß auf Dauerfeuer gestellt, mehr als 30 Schüsse fallen. Während Kulbeik noch den Stacheldraht überwinden kann, wird Fechter getroffen und sackt im Osten der Mauer zusammen.

"Erst war es ein Moment der totalen Stille. Und dann fing er an zu schreien. Er schrie um Hilfe", erinnert sich Margit Hosseini, die das Geschehen fassungslos aus ihrer West-Berliner Wohnung beobachtet. Doch nichts passiert, die Grenzsoldaten sehen nur zu. "Mir war sehr klar: dieser Mensch wird dort jetzt sterben. Dieses Gefühl habe ich mein ganzes Leben nie vergessen."

Entsetzen über Fechters Tod