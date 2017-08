"Es ist ein Teil des Alltags der Berliner und der Touristen geworden" , sagt Eisenman über das Bauwerk. "Man hat hier sogar schon Liebe gemacht." Er habe keinen Friedhof schaffen wollen, "keinen Ort des Todes, sondern der Hoffnung - einen Ort, an dem die Vergangenheit erinnert wird und es Hoffnung gibt für die Zukunft."

Führender Architekturtheoretiker

Als avangardistischer Vordenker fällt Peter Eisenman schon früh mit ungewöhnlichen Ideen auf. Der am 11. August 1932 in Newark im US -Bundesstaat New Jersey geborene Sohn einer jüdischen Familie studiert an den Universitäten Cornell, Columbia und Cambridge. Er wird zu einem führenden Architekturtheoretiker und lehrt in Princeton und Harvard.

1967 gründet Eisenman seine eigene Schule, das New Yorker "Institut of Architecture and Urban Studies". Zwei Jahre später schließt er sich mit vier anderen Architekten zu den "New York Five" zusammen, die sich unter anderem für eine Corbusier-Renaissance einsetzen. Eisenman ist mit dem französischen Philosophen Jacques Derrida, dem Begründer des Dekonstruktivismus, befreundet. Beide beeinflussen sich in ihren Arbeiten.