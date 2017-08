Geboren wird Otto Suhr am 17. August 1894 in Oldenburg. Wegen des Ersten Weltkrieges unterbricht der Beamtensohn sein Studium der Volkswirtschaft, Geschichte und Zeitungswissenschaft. Er geht als Soldat an die Front. Nach Kriegsende tritt er in die SPD ein, beendet seine Universitätsausbildung in Leipzig und arbeitet in der Gewerkschaftsbewegung, ab 1926 in Berlin.

Von der Gestapo verdächtigt