Für die CDU ist Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard in den 1950er Jahren eine Wahlkampf-Lokomotive. Sein wirtschaftspolitisches Konzept der Sozialen Marktwirtschaft verspricht "Wohlstand für alle" . Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg macht ihn zum "Vater des Wirtschaftswunders". Seine Popularität in der Bevölkerung sichert Bundeskanzler Konrad Adenauer ( CDU ) Wahlsiege. Das Verhältnis der beiden ist allerdings kompliziert.

Erhard meldet schon früh Nachfolge-Ansprüche an, was Adenauer ihm übel nimmt. Anfang der 1960er Jahre versuchen es die beiden Rivalen noch einmal mit Humor und gegenseitigen Geschenken. Erhard übergibt dem Kanzler ein Bank mit der Bemerkung: "Ich nehme gleich die schlechten Witze vorweg: Sie soll keine Aufmunterung sein, sich zur Ruhe zu setzen." Adenauer kontert: "Ich habe gehört, dass Sie eine Schreibtischuhr gerne hätten - hat keinen Wecker."

Bereitet Währungsunion vor

Der am 4. Februar 1897 in Fürth geborene Erhard passt Adenauer lange ins Konzept: Der "Dicke" mit Zigarre hat keine Nazi-Vergangenheit, er ist evangelisch - was nach außen als ein gewisser Ausgleich zum katholischen Kanzler wirkt. Und er ist Wirtschaftsexperte: Nach Kriegsende hat ihn die US -Besatzungsmacht in Bayern zum Wirtschaftsminister ernannt, bevor er 1947 als Leiter einer Expertenkommission mit der Vorbereitung der Währungsreform betraut wird.