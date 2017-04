Konrad Adenauer ist bis kurz vor seinem Tod politisch aktiv. Der 91-Jährige, der 1963 als Bundeskanzler und 1966 als CDU -Chef abgetreten ist, ruft bei seiner letzten Auslandsreise im Februar 1967 in Spanien zur Einigung Europas auf. Ein paar Tage später sitzt er ein letztes Mal als Bundestagsabgeordneter im Bonner Plenarsaal - bevor sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert.

Als sich Adenauers Familie in seinem Wohnhaus in Rhöndorf bei Bonn versammelt, soll er sie getröstet haben: "Do jitt et nix ze kriesche." ( "Da gibt es nichts zu weinen." ) Am 19. April 1967 stirbt der Altkanzler.