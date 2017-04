Ende April bricht die baskische Verteidigungsfront 15 Kilometer vor Guernica zusammen. Bei einem Luftangriff auf den Ort Durango gibt es hunderte Tote. Viele Überlebende fliehen nach Guernica. Deshalb ist die älteste Stadt des Baskenlands voll, als am 26. April, einem Markttag, das Grauen beginnt.

Gezielte Lüge der Nazis

In der Nacht nach der Zerstörung Guernicas trifft der New-York-Times-Korrespondent George L. Steer in der noch brennenden Stadt ein. Sein Bericht erscheint am 28. April 1937 in London und New York.

Die deutsche Wochenschau verbreitet eine ganz andere Version: "Die jüdische Lügenpresse behauptete, deutsche Flugzeuge hätten die Stadt bombardiert. Jedoch musste die internationale Weltpresse diese Meldung sehr bald als Pressemanöver der Bolschewisten brandmarken, welche selbst die gesamte Stadt beim Verlassen Haus für Haus niedergebrannt hatten."

Dabei handelt es sich um eine gezielt verbreitete Lüge, wie ein Brief von Richthofen belegt. Darin schreibt er, es habe "heiße Mühe" gekostet, "bis es schließlich gelang, dass auch von nationalistischer Seite fest geglaubt wurde, das die Roten Guernica selbst zerstört hätten."

