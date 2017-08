Jede Generation hat ihre exzentrischen Schauspieler. Heute sind es Charlie Sheen oder Johnny Depp, die mit Alkohol- oder Drogeneskapaden in die Schlagzeilen geraten. In den 60er- und 70er-Jahren war dafür neben anderen Peter O'Toole zuständig, der Star des Filmklassikers "Lawrence von Arabien".

Am Kamel festbinden oder betrinken?

Am 2. August 1932 kommt Peter O'Toole in Irland zur Welt. Das Markenzeichen des Schauspielers sind seine strahlenden blauen Augen. Mit ihnen kann er mehr mitteilen, als in jedem Drehbuch steht: Würde, Melancholie, Langeweile, Interesse oder Überheblichkeit.

Der Film "Lawrence von Arabien" macht O'Toole 1962 zum Weltstar. Er spielt den britischen Offizier Thomas Edward Lawrence, der mit den Beduinen gegen die Türken kämpft. Im weißen Kaftan und Kopftuch wirkt der schmale Schauspieler kraftvoll und feminin zugleich. Wäre er noch ein wenig hübscher, so heißt es damals, hätte der Film auch "Florence of Arabia" heißen können.