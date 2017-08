Mandeloperationen sind für Ärzte keine große Sache, gelten als Routine, als eine der häufigsten Operationen im HNO -Bereich. Erste Eingriffe an den Mandeln sind schon für das siebte Jahrhundert vor Christi Geburt belegt. Doch Johannes Bischko, Chirurg an der Wiener Poliklinik, hat 1972 etwas ungewöhnliches mit den Mandeln vor: Er will die Operation ohne klassische Narkose durchführen. Nur Akupunktur-Nadeln sollen den Schmerz ausschalten. Eine solche Operation hat es in der westlichen Welt zuvor noch nicht gegeben. " Es stand natürlich ein Anästhesist für den Notfall bereit ", erinnert sich Manfred Richart, Bischkos langjähriger Mitarbeiter und enger Freund. Heute leitet Richart die Geschäftsstelle der Österreichischen Gesellschaft für Akupunktur.

In einem Operationssaal der Wiener Poliklinik kann der Eingriff 1972 nicht stattfinden, zu viele Journalisten belagern die Gänge. Also wird die Operation in den Hörsaal verlegt – dabei sollte sie ursprünglich geheim bleiben. " Man weiß bis heute nicht, wie das durchgesickert ist. Plötzlich waren die Schlagzeilen in den Zeitungen: In Wien wird die erste Mandeloperation ohne Narkose stattfinden ", sagt Richart.