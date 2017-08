Hamburg, August 1965: Die 23-jährige Friede Riewerts stellt sich im Privathaus des Verlegers Axel Springer als Kinderfrau vor. "Er kam die Treppe runter, ich habe höflich 'Guten Tag' gesagt, und er hat gesagt: 'Mein Gott!'" , erinnert sich die Gärtnertochter von der Nordseeinsel Föhr. Springer ist 30 Jahre älter als sie, zum vierten Mal verheiratet und sofort verliebt.

"Ich glaube, ein Dreivierteljahr später hat er sich schon von seiner damaligen Frau getrennt" , erinnert sich die ehemalige Kinderfrau. Sie und Springer werden ein Paar, 1978 heiraten die beiden. Friede Springer ist die fünfte Ehefrau des Verlegers. Sein Kommentar: "Ich nehme mir das Recht heraus, Frauen regelmäßig auszutauschen."

Alles - nur keine Kinder

"Es wurde eine sehr, sehr glückliche Ehe" , sagt Friede Springer. "Wir waren nie getrennt, wir haben alles zusammen gemacht." Sie sei oft in den Verlag gefahren und habe zugehört. So sei sie in viele Dinge reingewachsen. Axel Springer formt die junge Frau nach seinen Vorstellungen: Designerkleider, Benimm- und Sprachkurse, Einführung in kaufmännische Grundsätze.

"Du bist alles für mich" , habe Springer zu ihr gesagt. "Du bist meine Sekretärin, meine Mutter, meine Pflegerin, meine Freundin und meine Geliebte und meine Frau!" Nur Mutter werden darf Friede nicht. "Ich hätte gerne vier Söhne gehabt." Aber Axel habe gesagt: "Dann musst Du Herrn Meier, Herrn Müller oder Herrn Schmitt heiraten, dann kannst Du auch Kinder haben."

"Für ihn gelebt"

Friede Springer akzeptiert die Bedingung. Sie lebt im Luxus: Wohnungen in Hamburg und Berlin, ein Haus in Griechenland, Privatjet, Jacht. Sie ist die Frau an seiner Seite: still, bescheiden, widerspruchslos. "Ich habe für ihn gelebt, ich habe 100 Prozent meiner Zeit ihm geschenkt" , sagt Friede Springer. "Und ich glaube, das war für ihn wichtig."

Axel Springer schätzt die Ergebenheit seiner Frau - bis zu seinem Tod im September 1985. Sie wird mit 43 Jahren Haupterbin seines Medien-Imperiums, das allerdings an Größe verloren hat. Drei Viertel des Verlagshauses hatte Axel Springer verkauft: Die Verlegerfamilie Burda ist zu einem Viertel beteiligt, Leo Kirch zu zehn Prozent, der Rest ist an der Börse notiert.