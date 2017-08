Als die Zinsen wieder steigen, fallen die ersten Kredite aus. Die Banken haben eine Idee: Sie packen - bildlich gesprochen - die faulen Kredite in neue Finanzmarkt-Produkte mit Abkürzungen wie CDO, MBS und ABCP. "Und so kam das US-Problem mit der Immobilienblase in die deutschen Bankbilanzen" , sagt Martin Hellmich, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. Denn die Banken in Deutschland haben zu diesem Zeitpunkt große Geldmengen und suchen nach Anlagemöglichkeiten.

Bankenrettung mit Steuergeldern

Für die Investmentbanken lohnt sich das Geschäft: Mit jedem Immobilienkredit, den die Broker als Wertpapier weiterverkaufen, verdienen sie kräftig. Doch es gibt auch Verlierer: Als die Häuserpreise fallen und viele Immobilien zwangsversteigert werden, müssen die Käufer der neuen Finanzmarkt-Produkte, darunter viele Banken, Abschreibungen in Milliardenhöhe vornehmen. Im August 2007 erreicht die Krise einen ersten Höhepunkt - weil sich die Banken gegenseitig nicht mehr vertrauen und sich kein Geld mehr leihen.