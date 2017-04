Einen Freizeitpark in Deutschland eröffnen? Diese Idee scheint in den 1960er-Jahren absurd, Geld will erst recht niemand in solche "Phantasien" stecken. So bleibt dem Schausteller Gottlieb Löffelhardt und dem Puppenspieler Richard Schmidt nichts anderes übrig, als ihren Traum alleine aufzubauen.

Auf dem Gelände eines ehemaligen Braunkohle-Tagebaus bei Brühl bauen die Jugendfreunde für 2,5 Millionen Mark ihr "Phantasialand", eine Art Dauerkirmes mit vielen bunten Gestalten. Den Grundstock bilden die Puppen von Schmidt, mit denen er zuvor im Fernsehen aufgetreten ist. "Da fehlt die Action", soll Löffelhardt, der in seiner Kindheit oft dem Großvater beim Karusselbau beobachtet hat, beim Blick auf die sich entwickelnden Märchenlandschaften interveniert haben.

"Macht mir ja nicht zu schnell pleite"

Das Ergebnis: Dornröschen und Aschenputtel erwachen per Knopfdruck zum Leben. Eine Gondelschwebebahn führt an Schloss Schreckenstein vorbei in ein gruseliges Beton-Höhlengebirge. Die Besucher passieren auf Schienen aus Pappmaschee nachgestellte ferne Länder: Ungarn, Japan, Afrika, Ägypten und Grönland - alles in einem Rutsch. Der erste Freizeitpark im Wirtschaftswunderland bedient das Fernweh der Deutschen.