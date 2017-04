Mancher denkt an quälende Deutschstunden, wenn von diesem Buch die Rede ist: "Die Judenbuche" von Annette von Droste-Hülshoff. Die Novelle erscheint am 22. April 1842 in der renommierten Zeitschrift "Morgenblatt für gebildete Leser" der Cotta'schen Verlagsbuchhandlung.

Die Adelige aus dem Münsterland trägt zwar hochgeschlossene weiße Blusen zu geflochtenen Zöpfen, aber was sie schreibt, ist alles andere als brav.

Der Westfalen-Krimi in seiner Urform

" Es gibt den Nordseekrimi, den Schwarzwaldkrimi und hier haben wir den Westfalenkrimi in seiner Urform. Droste-Hülshoffs 'Judenbuche' ist eine fantastische Kriminalerzählung ", sagt Thomas Wortmann, Professor für Germanistik an der Universität Mannheim. "Die Judenbuche - Ein Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen" nennt Droste-Hülshoff ihr Buch.

Die Handlung beginnt im Dorf B., " die hochmütigste, schlauste und kühnste Gemeinde des ganzen Fürstentums ".

Das Dorf B. ist Bellersen in Ostwestfalen, ein Ort zwischen Bad Driburg und Höxter. Im 18. Jahrhundert liefern sich illegale Holzfäller und die Förster in den tiefen Wäldern rund um Bellersen einen erbitterten Kampf.