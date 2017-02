Am Anfang sind die Bilder bunt: Rote Blumen, blauer Himmel, weiße Zäune. Die Welt in der amerikanischen Kleinstadt Lumberton scheint intakt. Von einer Lehrerin begleitet gehen Kinder über eine Straße. In Zeitlupe grüßt ein Feuerwehrmann von seinem Einsatzfahrzeug. Ein älterer Mann gießt den Rasen. So beginnt der Film "Blue Velvet" von US -Regisseur David Lynch, der am 12. Februar 1987 in der Bundesrepublik startet.

Nach der Eingangsszene kippt die Stimmung: Der Mann mit dem Wasserschlauch bricht plötzlich zusammen und fällt auf den Rasen. Die Kamera verlässt die Szenerie und lenkt den Blick zwischen die Gräser. Zwischen den Halmen sind leinwandgroß schwarze Käfer zu sehen. Damit kommt die Wende zu einem - je nach Standpunkt des Betrachters - geschmacklosen Schocker oder einem Meisterwerk des schwarzen Humors.

Gewalt, Liebe, Sex