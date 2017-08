In der Edo-Zeit im 17. Jahrhundert schließt sich Japan fast völlig vom Rest der Welt ab. Nach und nach werden den Samurai ihre Steuerquellen genommen, so dass sie verarmen und in Abhängigkeit eines neuen, durch Handel reich gewordenen Bürgertums geraten. Als 1854 die US -amerikanische Regierung die Öffnung Japans für Handelsbeziehungen erzwingt, ist das Ende der Shogun-Herrschaft und der feudalen Samurai-Kaste besiegelt. 1868 wird Tokugawa Yoshinobu als letzter Shogun entmachtet und den Samurai das Tragen von Schwertern, eines ihrer wichtigsten Statussymbole, in der Öffentlichkeit verboten. Japans Aufbruch in die Moderne hat begonnen.