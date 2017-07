Die Kinder tragen einheitliche Uniformen – nicht einer Autorität wegen, sondern um die sozialen Unterschiede zu verdecken: gleichfarbiges Hemd, kurze Hose, Kniestrümpfe, Halstuch und den vierfach eingebeulten Hut. " Wenn ihr andere Jungen verachtet, weil sie einer ärmeren Volksklasse angehören, so seid ihr hohle Protzen; wenn ihr andere Jungen hasst, weil sie zufällig reicher geboren sind und höhere Schulen besuchen, so seid ihr Narren ", schreibt Baden-Powell in seinem Bestseller "Scouting for Boys".

Vom allerersten Zeltlager an setzt Baden-Powell auf klare Prinzipien: Die Pfadfinderbewegung ist nicht militärisch, nicht sektiererisch, nicht politisch. Und sie macht keine Klassenunterschiede.