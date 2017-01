Ähnlichkeiten zwischen Erdogan und Trump | Erdoğan ile Trump arasındaki benzerlikler

Trump greift seine Kritiker wie Meryl Streep via Twitter an, während in der Türkei etwa 2000 Menschen wegen Präsidentenbeleidigung angeklagt worden sind. | Eleştiriye dayanamayan Trump, karşıtlarına Twitter üzerinden saldırırken, Türkiye'de hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma açılan yaklaşık 2 bin kişi var. | The Independent (Englisch)