Marcel H. widerspricht Tatvorwürfen nicht

Nur ein einziges Mal war die Stimme des Angeklagten zu hören, als er mit einem kräftigen und klaren "Richtig so" seine Personalien bestätigte. Ansonsten ließ er kurz seinen Anwalt Michael Emde sprechen. Er sagte, dass Marcel H. den Vorwürfen "in tatsächlicher Hinsicht nicht entgegentrete", wie es Juristen formulieren. Außerdem ließ er seine unangemessene Kleidung vor Gericht entschuldigen. Er sitzt in einem viel zu großen hellbraunen Pullover auf der Anklagebank, seine Hände verschwinden in den Ärmeln, er trägt Badeschlappen. Seine Familie habe sich aber nicht bereit erklärt, andere Kleidung in die JVA in Wuppertal zu bringen. " Bislang ist der Prozesstag so verlaufen, wie ich es mir vorher gedacht haben ", ergänzte Rechtsanwalt Emde.

Im Laufe des Tages will das Gericht noch Zeugen vernehmen. Denn im Prozess wird nun eine entscheidende Frage sein, welche geistige Reife Marcel H. besitzt. Danach wird zu beurteilen sein, ob Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht angewendet wird.