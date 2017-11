Prozess wegen gepanschter Krebsmedikamente beginnt

Der 29.11.2016 hat in Bottrop einiges verändert. An diesem Tag wurde der in der Stadt bekannte Apotheker Peter S. festgenommen. Die Vorwürfe klingen unglaublich und sind auch fast ein Jahr später kaum zu fassen. Am Montag (13.11.2017) beginnt am Landgericht Essen nun der Prozess. In der Anklage werden Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz, Betrug und versuchte Körperverletzung aufgeführt.

Mitarbeiter packten aus

In über 60.000 Fällen soll der Apotheker bei der Herstellung von Krebsmedikamenten unter anderem falsch dosiert haben. Die Ermittler fanden Infusionsbeutel, die teilweise ohne Wirkstoffe waren. Für tausende Menschen im Ruhrgebiet und auch darüber hinaus gibt es seitdem die Ungewissheit, ob sie oder ihre Angehörigen auch gepanschte Chemotherapien aus der Apotheke in Bottrop bekommen haben.

Ans Tageslicht gekommen ist der Skandal durch eine ehemlige Labormitarberin und den ehemaligen kaufmännischen Geschäftsführer der Apotheke. Er verglich die eingekauften Wirkstoffe mit den daraus angeblich hergestellten Krebstherapien und fand eine riesige Differenz. Die Labormitarbeiterin fing einen Infusionsbeutel ab und brachte ihn zu Polizei.