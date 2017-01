Essen ist "Grüne Hauptstadt Europas"

Als "Grüne Hauptstadt Europas" will die Ruhrgebietsstadt Essen nun ein Jahr lang zeigen, wie lebenswert sie ist - und wie grün. Bei einem Festakt im Grugapark überreicht EU-Umweltkommissar Karmenu Vella am Samstagnachmittag (21.01.2017) den Titel. Anschließend beginnt dort ein zweitägiges Bürgerfest. Schon der Eintrittspreis ist originell: Besucher müssen nur eine alte Plastiktüte abgeben. Die Tüten werden im Laufe des Jahres zu einem Kunstwerk verarbeitet.

" Die beeindruckende Umwandlung einer Kohle- und Stahlstadt zur grünsten Stadt in Nordrhein-Westfalen ist Ausdruck des erfolgreichen Strukturwandels ", so Vella. Viele ehemaligen Industriebrachen und Halden in der Stadt wurden mittlerweile begrünt oder in Parks und Freizeitstätten umgewandelt. Die Stadt gilt längst als Vorbild für andere Industriestädte.