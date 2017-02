Düsseldorf: Wehrhahn-Bomber gefasst?

Die Fahnder haben in Ratingen einen 50-jährigen Verdächtigen festgenommen, offenbar einen rechtsextremen Waffennarren. Bei dem Anschlag war im Juli 2000 am S-Bahnhof Wehrhahn eine Rohrbombe expoldiert. Dabei wurden zehn Menschen zum Teil schwer verletzt. Weitere Einzelheiten will die Polizei am Nachmittag (01.02.2017) mitteilen.

Stand: 01.02.2017, 11:17