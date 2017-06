Illegales Rennen: Staatsanwalt ermittelt wegen Mordes

Zahlreiche Videoaufnahmen ausgewertet

Außer dem gesuchten silbernen Seat war demnach auch noch ein VW Golf in den Vorfall verwickelt. Die Polizei nahm am Sonntagabend (18.06.2017) den 28-jährigen Unfallfahrer sowie einen 22-Jährigen und einen 25 Jahre alten Fahrer fest. In einer gemeinsamen Erklärung der Mönchengladbacher Polizei und Staatsanwaltschaft heißt es am Montag, die Tat werde "als Mord bewertet."

Fußgänger getötet

Am Freitagabend (16.06.2017) hatte es in der Innenstadt von Mönchengladbach ein offenbar illegales Autorennen gegeben. Einer der Fahrer, ein 28-Jähriger mit einem schwarzen Seat, raste in den Gegenverkehr, um den anderen zu überholen. Dabei überfuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit einen Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Der 38-jährige Mann starb noch vor Ort im Rettungswagen.

Ein Raser geschnappt, weitere zunächst auf der Flucht

Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen, kam aber nach wenigen Stunden wieder auf freien Fuß, weil nach Ansicht der Polizei keine Fluchtgefahr bestand. Weitere Beteiligte waren jedoch geflohen, so dass die Polizei nach ihnen fahnden musste.

Härtere Strafen für Raser gefordert

