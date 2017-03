Kölner Silvesternacht: Abschlussbericht kritisiert Polizei, Stadt und Landespolitik

Keine neuen Erkenntnisse

Außerdem geht der Bericht detailliert auf die " falsche und irreführende Kommunikation der Behörden " nach den Ereignissen ein, die für die Betroffenen eine zusätzliche Belastung gewesen sei. Überraschende oder neue Erkenntnisse enthält der Bericht offenbar nicht. Der endgültige Abschlussbericht soll Anfang April im Landtag verabschiedet werden.

Am Kölner Hauptbahnhof waren in der Silvesternacht 2015 Hunderte Frauen vor den Augen von Landes- und Bundespolizei drangsaliert, ausgeraubt und sexuell belästigt worden. Bei der Staatsanwaltschaft Köln gingen mehr als 1.200 Strafanzeigen ein, mehr als 500 davon bezogen sich auf Sexualdelikte. Doch nur ein Bruchteil der Beschuldigten wurde bisher verurteilt, in der Mehrzahl wegen Diebstahls oder Hehlerei. Der Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags sollte aufklären, wie es zu den Übergriffen kommen konnte.