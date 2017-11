OVG-Urteil: Kein Anspruch auf Islam-Unterricht

Der Rechtsstreit dauert nun schon seit 1998 an: Der Zentralrat der Muslime und der Zentralrat klagten gegen das Land NRW , weil sie den islamischen Religionsunterricht ( IRU ) als normales, reguläres Schulfach in NRW wollen, dessen Inhalte sie weitestegehend bestimmen können. Am Donnerstag hat das OVG Münster eine Entscheidung getroffen:

Die beiden Dachverbände haben keinen Anspruch auf islamischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen. Sie würden auch nicht als Religionsgemeinschaften im Sinne des Grundgesetzes anerkannt. Die beiden Kläger haben damit keinen Anspruch auf einen Religionsunterricht, dessen Mitspracherechte über das derzeitige in NRW geltende Beiratsmodell hinausgehen.