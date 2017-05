Ihre Wahl 2017: Die Arena

Am 4. Mai, ebenfalls um 20:15 Uhr, folgt die Arena, bei der die Spitzenkandidatinnen bzw. Spitzenkandidaten der Parteien vor Publikum miteinander diskutieren. Neben Hannelore Kraft und Armin Laschet debattieren hier Sylvia Löhrmann (Grüne), Christian Lindner (FDP), Michele Marsching (Piraten), Marcus Pretzell (AfD) und Özlem Alev Demirel (Linke). Damit sind alle Parteien vertreten, die bereits in dieser Wahlperiode im nordrhein-westfälischen Landtag sind bzw. realistische Aussichten haben, in das neugewählte Parlament einzuziehen. Durch die Sendung führen Ellen Ehni und Sabine Scholt, geplant ist eine Sendelänge von 105 Minuten.