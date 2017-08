Video starten, abbrechen mit Escape

Video: Bustour USA: Von Düsseldorf nach New York (2)

Aktuelle Stunde | 08.08.2017 | Länge: 06:39 Min.

Nachdem der Bus in Topform gebracht wurde, führt die zweite Etappe der Bustour zum ersten Höhepunkt in Amerika: New York. Reporter Christian Dassel sucht einen Parkplatz in Manhattan und kommt sofort mit New Yorkern ins Gespräch. Er lernt aber auch andere Leute kennen. | video