Der 60-Jährige wuchs in einem schwäbisch-protestantisch geprägten Elternhaus auf und heißt eigentlich mit Familiennamen Scheurlen. Seinen Künstlernamen, der auf einen französischen Zweig der Familie zurückgeht, nahm er bereits während des Schauspielstudiums in Stuttgart an. Dazu geraten hatte ihm der Regisseur und Produzent Michael Verhoeven, der ihn 1982 für die Rolle des Willi Graf in dem Film "Die weiße Rose" entdeckte.