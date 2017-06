Fotostrecke: Hilfe für Trinkmuffel: 10 Tipps

Trinken ist wichtig! Besonders in der Sommerhitze. Und trotzdem nehmen viele Hunde und Katzen zu wenig Flüssigkeit auf. Die Folge: Ihre Nieren und Blasen leiden und es droht der Kreislaufkollaps. Doch was tun, wenn das Tier einfach nicht trinken will? 10 Tipps. | bilder