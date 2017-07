Video starten, abbrechen mit Escape

Video: Sting (The Police) | 40 Jahre Rockpalast

Anfang der 80er haben internationale Größen wie ZZTop, The Who, The Grateful Dead und Jack Bruce and Friends für den Rockpalast gespielt. Schon drei Jahre nach ihrer Gründung hieß es auch für eine englische Band 1980: "German Television Proudly Presents" The Police. Die Band um Sting wurde vom Rockpalast in den Kreis der bisher gezeigten Legenden aufgenommen. Während der Gespräche für den Film "Sting - Beyong The Police" denkt Sting auch Jahre nach der Trennung von seiner Band gerne an den Gig beim Rockpalast zurück. | video