Komikerin, Sterneköchin und Schauspieler…

Sie ist so vieles: Komikerin, Schauspielerin, Entertainerin, Synchronsprecherin, Moderatorin und Musikerin. In ihrem neusten Film versucht sie sich als Krankenschwester und gerät mit Wotan Wilke Möhring alias Alt-Punk Fussel gehörig aneinander. Zudem zeigt sie seit zehn Jahren Vorschulkindern im WDR in der "Sendung mit dem Elefanten" ihre eigene "Anke-Welt". Unter anderem "wie man Jahreszeiten tanzt" und "wie sich ihre Füße streiten."

Den Zusatz hinter seinem Namen hat er sich selbst gegeben, er liebt Reisen auf besonders großen Kreuzfahrtschiffen und hält sich selbst für einen Klugscheißer, der mit seiner Besserwisserei bisher noch jede Frau in die Flucht geschlagen hat – das zumindest liest man über den Schauspieler Antoine Monot, Jr. Höchste Zeit im Kölner Treff mal nach zu fragen.

Freunde von Kochshows im Fernsehen kennen sie als quirlige Sterneköchin, die in Sendungen wie "Kitchen Impossible" oder auch "Grill den Henssler" selbst etablierten TV-Köchen Paroli bieten kann! Im Kölner Treff erzählt die quirlige Sterne-Köchin von kulinarischen Erlebnissen ihrer Kindheit, von unberechenbaren Gastro-Kritikern sowie der Bewertungsmanie in sozialen Netzwerken.

Seit 20 Jahren ist er das Zugpferd der erfolgreichen Action-Serie "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei", hat 50 Regisseure, sieben Partner, waghalsige Auto-, Hubschrauber und Feuer-Stunts "überlebt" und dafür einige Action-Oscars abgeräumt. Auch privat ist der toppfitte Schauspieler ein Adrenalin-Junkie, der schnelle Autos und Oldtimer liebt. Im Kölner Treff verrät er, warum er auch im Urlaub und hinterm Steuer für alle Eventualitäten gerüstet ist, nie Türkisch gelernt und ein großes Herz für Köln, die Kölner und vor allem für benachteiligte Kinder hat.

Bis zu zwei Millionen Deutsche gelten als alkoholkrank, 74.000 Todesfälle sind auf Alkoholmissbrauch zurückzuführen. Auch Dominik Schottners Vater war Alkoholiker. "War" muss man sagen, nicht weil dieser vom Alkohol losgekommen ist, sondern weil er daran zugrunde gegangen ist. Wie konnte der Vater sich zu Tode trinken ohne dass man selbst, dass Familie und Freunde davon etwas mitbekommen? Wie hält man es selber mit dem Alkohol? Das sind die Fragen, die den Sohn und Journalisten Dominik Schottner nicht ruhen lassen. Er wagt sich an eine Reise auch in seine Vergangenheit.

Redaktion: Tina Kohaus

Autor: Encanto

Stand: 29.04.2017, 15:54