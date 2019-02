Was tun bei Stress mit Noten?

Für einen großen Teil der Schüler in Nordrhein-Westfalen gibt es am Freitag (08.02.2019) Zeugnisse. Für die meisten dürfte der Termin nicht allzu große Überraschungen bergen - schließlich kennen sie ihre bisherigen Leistungen selbst am besten.

Doch viele machen sich trotzdem große Sorgen: Ist die Versetzung gefährdet? Gibt es zuhause Ärger? Habe ich mich vielleicht völlig falsch eingeschätzt?