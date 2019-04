WDR: Ist das Foto der erste Beweis, dass es Schwarze Löcher tatsächlich gibt?

Astronom und Physiker Dr. Norbert Junkes

Norbert Junkes: Es ist das erste direkte Bild. Sehr viele Astronomen waren überzeugt davon, dass es Schwarze Löcher gibt. Aber die Hinweise waren indirekt. Gravity-Experimente hatten schon mit ziemlicher Genauigkeit darauf hingewiesen – aber eben indirekt über die Schwerkraftwirkung.

WDR: Was genau zeigt das Foto?

Junkes: Es zeigt das Zentralobjekt als schwarzen Schatten im Inneren mit dem hellen Strahlenkranz drumherum. Die Materie leuchtet im Bereich der Radiowellen. Das ist natürlich ein Falschfarbenbild. Hier wird Radiostrahlung abgebildet. Diese Strahlung ist zunächst einmal unsichtbar. Um sie darzustellen, ist sie in eine Farbkarte umgesetzt worden.

WDR: Trauen Sie sich zu, den Begriff Schwarzes Loch in drei Sätzen zu erklären?

Junkes: Ich versuche es: Schwarze Löcher sind kosmische Objekte, bei denen die Schwerkraft so groß ist, dass noch nicht einmal Licht herauskommt. Deswegen sind sie so geheimnisvoll. Um ein Schwarzes Loch theoretisch zu verlassen, bräuchte man eine Fluchtgeschwindigkeit höher als Lichtgeschwindigkeit, also grob gerechnet von mehr als 300.000 Kilometern pro Sekunde.