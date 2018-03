Hawkings Krankheit - Was ist ALS?

Krankheit schädigt Nervenzellen und lässt Muskeln schwinden

Hawkings Krankheitsverlauf war außergewöhnlich

Kein Heilmittel in Sicht

Stephen Hawking erhielt die Diagnose mit 21 Jahren: Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS . Zuvor hatte er bemerkt, dass er tollpatschig wurde, Dinge umstieß oder stolperte. Probleme mit Armen und Beinen sind bei den meisten ALS -Patienten die ersten Symptome, bei anderen beginnt es mit Sprachstörungen oder Schluckbeschwerden. Die äußerlichen Zeichen seiner Krankheit zeigten an, was im Inneren passierte: Hawkings Nervenzellen starben.

Keine Signale mehr