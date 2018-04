Das Leiden der Meere

Mindestens 800 Millionen Menschen sind auf Fisch angewiesen.

Eigentlich können Arten durch Überfischung nicht aussterben.

Besonders beliebte Fische sind dennoch gefährdet.

Fast 81 Millionen Tonnen Fisch wurden im Jahr 2013 aus dem Meer gezogen – Tendenz fallend. Aber nicht, weil die Menschen weniger Fisch essen, weil Schutzmaßnahmen Resultate liefern oder Fischer die Gewässer schützen wollen – im Gegenteil. Es wird weniger Fisch aus dem Wasser gezogen, weil einfach immer weniger da ist.

Er wird aber benötigt. Mindestens 800 Millionen Menschen brauchen die Fischerei zum Überleben – als Nahrungsmittel oder Einkommensquelle.

Bestände in 30 Jahren leergefischt?

Ein Horrorszenario malte der Meeresforscher Boris Worm im Jahr 2006: Schon in 30 Jahren könnten die Meere komplett leergefischt sein – wenn die Menschen so weitermachen wie zuvor. Diese These wird bis heute in der Wissenschaft heiß diskutiert – und kritisiert; so weit wie von Worm prophezeit wird es wohl nicht kommen.

Das hat vor allem ökonomische Gründe: Bevor Fischer die letzten Fische eines Bestands aus dem Meer holen, lohnt sich der Aufwand nicht mehr – und geben den Fischen so gezwungenermaßen die Zeit, sich zu regenerieren. Die Fische kommen also davon – nicht aber der Mensch, der diesen Fischbestand über Jahre nicht mehr anfassen kann.

Manche Fischarten sind bedroht

Dieser schlichte Mechanismus schützt in der Regel Fischarten davor, komplett auszusterben. Er greift aber nicht immer: Bei besonders beliebten Fischen wie dem Roten Thun wird auch weitergefischt, wenn fast nichts mehr da ist. Ein Exemplar bringt schon mal 500 kg auf die Waage – und den Fischern bis zu 150.000 Euro. Deshalb ist die Art tatsächlich stark vom Aussterben bedroht.