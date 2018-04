Interview: Können Roboter Gefühle entwickeln?

WDR: Können Roboter bald selbstständig Gefühle wie Hass oder Liebe entwickeln?

Oliver Bendel: Maschinen werden solche Gefühle meines Erachtens nicht entwickeln können, da diese biologisch-chemische und genetisch-hormonelle Grundlagen brauchen. Die Vorstellung, dass sie solche Gefühle haben, kann natürlich Angst machen.

Und emotionale Roboter wie Pepper zeigen Gefühle – aber haben eben keine. Eine wichtige Frage ist, ob sie überhaupt Gefühle zeigen sollen. Und ob sie uns weismachen sollen, dass sie Menschen oder ähnlich wie Menschen sind.

WDR: Wird es irgendwann so weit sein, dass sie auf uns als aufrechtgehende Primaten herabblicken?

Bendel: Dass sie uns in unserem Denken überlegen sein könnten, ist eine Frage für die ferne Zukunft. Sie mögen uns mit Hilfe künstlicher Intelligenz bereits in bestimmten Aspekten überlegen sein, das schon, und uns in unterschiedlichen Spielen schlagen, aber sie erreichen bis auf Weiteres nicht die Komplexität und Reflexivität unseres Denkens.

Natürlich kann wiederum die Vorstellung der Überlegenheit Angst bereiten. Dass jemand uns als aufrechtgehende Primaten betrachtet, ist zunächst einmal eine gewinnbringende Perspektive.