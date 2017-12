Mülldeponien in NRW: Giftiges Erbe

Ab 2009 dürfen nur noch solche Deponien betrieben werden, die auf der Höhe der Technik und des Umweltschutzes sind: Entweder wurden sie nachgerüstet, oder sie wurden geschlossen.

Alte Deponien - neue Nutzung

Ob zu klein, zu gefährlich oder technisch überholt: Wenn eine Deponie geschlossen wird, stellt sich schnell die Frage, was mit dem Gelände geschehen soll. Bis in die siebziger Jahre hinein wurden die Halden oft einfach planiert, Fußballstadien, Sportparks und ganze Siedlungen darauf gebaut.

Die Siedlung auf der Deponie musste abgerissen werden

Das hatte Spätfolgen: In Bonn tat sich die Erde unter einem Fußballspieler auf, in Iserlohn traten im Sommer 2017 übelriechende Dämpfe unter dem Trainingszentrum aus. In Leverkusen musste die Siedlung, die in der Dhünnaue gebaut wurde, wieder abgerissen und das Gelände versiegelt werden. 2005 fand dort die Landesgartenschau statt.

Heute setzt man auf große Solarparks wie in Dortmund oder im Kreis. In Bünde hat man damit begonnen, alte Hausmülldeponien mitten in der Stadt zu sanieren: Bauland ist knapp. Allerdings wird erst genau untersucht, wie hoch die Schadstoffbelastung ist.