Wie gelingt die Verkehrswende?

CO2-Steuer als weiteres Instrument

Ein Element zur steuerlichen Umgestaltung lasse der Expertenbericht allerdings außer Acht, kritisiert Felix Creutzig, Professor am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin: Eine CO2-Steuer sieht der SRU nicht vor. Diese Steuer, die auf jeden gefahrenen Kilometer erhoben würde, wäre eine Möglichkeit, umweltfreundliche Fahrzeuge günstiger zu machen. " Außerdem würde Planungssicherheit für Verbraucher und Industrie geschaffen ", sagt Creutzig. Diese Planungssicherheit könnte Raum schaffen für langfristige Investitionen. Und möglicherweise neue Innovationen für den Verkehr der Zukunft fördern.