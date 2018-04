CO2 in Zahlen - was ist viel, was ist wenig?

Eine Autofahrt, die 2,9 oder auch 0,7 Kilo CO2 -Äquivalente verursacht - das ist sehr abstrakt. Bei kürzeren Strecken bietet der CO2-Rechner mit dem direkten Vergleich verschiedener Verkehrsmittel eine erste Einordnung. Noch anschaulicher wird es bei Rechnungen mit größeren Distanzen, wenn CO2 in Tonnen beziffert werden kann (1.000 Kilo entsprechen einer Tonne).

Berufspendler mit 1,5 Tonnen CO2 pro Jahr

Beispiel: Knapp 40 Kilometer beträgt nach Angabe des Landesbetriebs Information und Technik NRW die durchschnittliche Pendlerstrecke in NRW pro Tag. Ein Vollzeit-Beschäftigter kommt so in einem Jahr auf 8.100 Kilometer.

Fährt er diese Strecke mit einem mittelgroßen Benziner des Baujahrs 2009 und ohne Mitfahrer, verantwortet er damit 1,5 Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr - allein für Arbeitswege.

Beispiel: Jahresstrecke von 8.100 km mit mittelgroßem Benziner von 2009, mit kleinem neuen Benziner, ÖPNV und Pedelec

CO2-Ausstoß muss drastisch gesenkt werden

Im Jahr 2016 produzierte Deutschland 9,2 Tonnen CO2-Äquivalente pro Kopf. Gemeinsam mit der EU hat sich Deutschland das Ziel gesetzt, die jährlichen Treibhausgas-Emissionen - allen voran CO2 - im Vergleich zu 1990 um 95 Prozent zu senken. Was bedeutet das pro Kopf?

Treibhausgas-Emissionen in Deutschland

Da die Bevölkerungsentwicklung auf lange Sicht kaum vorhersehbar sei, hält Michael Strogies, Leiter des Fachgebiets "Emissionssituation" im Bundesumweltamt, fundierte Aussagen für die Zukunft in der Einheit "Pro-Kopf-Emissionen" für schwierig.

Ziel: Eine Tonne CO2 pro Mensch

" In der internationalen Diskussion ist jedoch ein 'Zwei-Tonnen-Ziel' – zwei Tonnen CO2-Äquivalent pro Person im Jahr 2050 - als weltweite Zielgröße im Gespräch ", erklärt er.

" Um ein 95-Prozent-Ziel zu realisieren und damit Treibhausgasneutralität herzustellen, wäre für Deutschland eine Pro-Kopf-Emission von einer Tonne pro Jahr in 2050 zu realisieren. " Diese Zahl bezieht sich auf den gesamten Lebensbereich, neben Verkehr auch auf Energie, Konsum und Ernährung.

Verkehr als wichtiger Sektor im Klimaschutz

Im Straßenverkehr kann noch sehr viel CO2 eingespart werden

Neben der Energiewirtschaft spielt der Verkehr eine entscheidende Rolle bei den Klimazielen. Rund 20 Prozent der CO2 -Emissionen in Deutschland wurden 2016 durch den Straßenverkehr erzeugt.

" Die Mobilität ist schon einer der großen Einzelposten ", sagt Thorsten Koska, Verkehrsexperte des Wuppertal Institut. " Und im Mobilitätsbereich gehen die Immissionen eben noch nicht runter, so dass wir da ein besonders wichtiges Handlungsfeld haben, bei dem der Handlungsdruck eigentlich besonders groß ist. "

Kleiner und neuer Pkw - weniger CO2

Mit dem ÖPNV käme unser Pendler statt auf 1,5 Tonnen auf 0,51 Tonnen CO2-Äquivalente im Jahr. Mit dem Pedelec - bei dieser Distanz durchaus denkbar - ergäben die täglichen 40 km nur noch 32 Kilo. Das Beispiel zeigt, wie groß das Einsparpotential beim Verkehr ist.