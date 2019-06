Bahn sucht Glyphosat-Alternative

65 Tonnen Glyphosat im Jahr

Im Moment nutzt die Bahn einmal im Jahr Glyphosat, um das unerwünschte Unkraut loszuwerden. Für die über 61.000 Gleis-Kilometer in Deutschland werden 65 Tonnen verbraucht. Damit ist die Bahn der größte Einzelabnehmer von Glyphosat in Deutschland. Jetzt testet sie gemeinsam mit der Bundesregierung vier Alternativen zu Glyphosat: Elektroschocks, UV-Licht, Heißwasser und Pelargonsäure.

Pelargonsäure kommt im Öl einiger Pflanzen, beispielsweise Disteln und Geranien, vor. Es ist ein Breitbandherbizid – so wie Glyphosat auch. Das heißt, auch Pelargonsäure tötet alle Pflanzen ab: sowohl Gräser, als auch Kräuter. Welche Langzeitauswirkungen Pelargonsäure auf die Umwelt hat, ist noch nicht so gut erforscht. Außerdem ist es nicht so wirksam wie Glyphosat, es muss also in größeren Mengen eingesetzt werden.