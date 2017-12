Immer neue Fakten liefert auch die Analyse von Isotopen - also der Atome, deren Kerne zwar gleich viele Protonen, aber eine unterschiedliche Anzahl an Neutronen haben. Ein Beispiel: Das nicht radioaktive C13 ist ein anderes Isotop von Kohlenstoff als das bekannte radioaktive C14. Auch Sauerstoff, Strontium und viele andere Elemente haben mehrere Isotope. Was sie für die Forscher interessant macht: In Zähnen, Wasser, Steinen oder Metall kommen sie in ganz unterschiedlicher Zusammensetzung vor - je nach Region, die so eine Art Fingerabdruck bekommt. Damit lässt sich also anhand von Zähnen und Knochen nachweisen, wo ein Mensch als Kind lebte und ob er sich vielleicht später auf Wanderungen begab.