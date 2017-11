In Autohäusern nur "Euro-6-Schrott"?

Freitags erscheint "AUTO BILD". Wie sehr das Motor-Blatt in der Klemme ist, zeigt die Ausgabe vom 24. November 2017. Der Test auf Seite 36 (" So gut ist die neue Mini- SUV -Klasse ") und viele andere Berichte im Heft sind eine Farce, wenn man die Aufmacher-Geschichte auf Seite 10 ernst nimmt. Danach kann man derzeit kaum ein Auto mit Verbrennungsmotor guten Gewissens kaufen. In der Klemme ist somit jeder Käufer, der jetzt ein neues Auto braucht und die Prämie mitnehmen will. Unter dem Titel " Der Abwrack-Irrsinn " wird beschrieben, wie " dieselbe Industrie, die ihre Dieselkunden täuschte, ihre Schummelprodukte per Prämienanreiz unter das Volk " bringt.

Nicht ganz sauber