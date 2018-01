Darum ist die Aufregung über den Stickoxidtest mit Menschen übertrieben

Viele regen sich auf. Zu Recht?

Ja und nein: Stickstoffdioxid ist giftig und kann schon in geringen Mengen krank machen. Das Gas reizt die Atemwege und ist vor allem für Menschen gefährlich, die bereits Luftprobleme haben, darunter Asthmatiker.

Die EU hat daher einen Jahresgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Atemluft festgelegt. 2016 wurde dieser in Deutschland an fast 60 Prozent der verkehrsnahen städtischen Luftmessstationen überschritten, bemängelt das Umweltbundesamt.

Die Reaktion auf die Studie scheint hysterisch: Wer an einer stark befahrenen Straße wohnt oder nahe einer dieselbetriebenen Maschine arbeitet, ist permanent viel Stickstoffdioxid ausgesetzt.

Was die Forscher aus Aachen im Labor unter Versuchsbedingungen getestet haben, ist für andere Menschen Alltag am Arbeitsplatz. Dort gelten deutlich höhere Grenzwerte als für die Stadtluft.

Viel Verkehr, viel Stickstoffdioxid

Nur wenige Tage vorher berichteten Medien weltweit über eine andere Studie aus Mexiko: In dieser führten Forscher Experimente an Affen durch – die Tiere mussten im Labor Autoabgase einatmen. VW, Daimler und BMW wollten damit herausfinden, wie die Abgase auf die Gesundheit der Primaten wirken.

Die Studie sorgte international für Empörung: In anderen Ländern, darunter Deutschland, sind Tierversuche dieser Art verboten. In der öffentlichen Wahrnehmung werden beide Studien in einen Topf geworfen. Dabei hatten die Wissenschaftler aus Aachen nichts mit der Studie aus Mexiko zu tun.

Wie seriös ist die Studie?

Die Autoren von der Uniklinik Aachen haben ihre Studie nach wissenschaftlichen Standards durchgeführt: Die Ethikkommission der RWTH Aachen hatte das Experiment zuvor geprüft und genehmigt.

Die Forscher selbst weisen darauf hin, dass ihre Veröffentlichung nur bedingt aussagekräftig sei. Die Begründung: Der Testzeitraum sei mit vier Wochen kurz – Stickstoffdioxid schade aber vor allem langfristig der Gesundheit.

Zudem legten die Mediziner offen, wie sie die Studie finanziert haben: mithilfe der Lobby-Organisation Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor (EUGT). VW, Daimler und BMW hatten die Initiative finanziert, die es inzwischen nicht mehr gibt.

Das Vorgehen der Wissenschaftler entspricht den Qualitätsstandards in der Forschung.