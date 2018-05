März war Mess-Monat für den WDR : 172 Röhrchen, so genannte Passiv-Sammler, haben wir in der Stadt aufgehängt, um die Stickoxid-Konzentration zu messen: Sowohl an den offiziellen Messstellen, aber auch dort, wo die Behörden in der Regel nicht messen, denn in Düsseldorf gibt es nur acht offizielle Messtationen.

Die höchsten Stickoxid-Werte haben wir im Rheinufertunnel (145,2), am Tunnelausgang am Joseph-Beuys-Ufer (95,6) und an der Kreuzung Völklinger Straße/Lahnweg (53,8) gemessen - jeweils Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Den niedrigsten Wert zeigte das Röhrchen in der Emmastraße, einer Sackgasse, 20,8 ug/m³.