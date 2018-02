abgasalarm: WDR misst Stickoxide in Düsseldorf

In NRW werden die zulässigen Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide regelmäßig überschritten. Daher drohen in einigen Städten Fahrverbote für Dieselfahrzeuge - unter anderem in Düsseldorf.

Dort gibt es acht offizielle Stationen, die regelmäßig Werte wie Feinstaub und Stickstoffdioxid messen. Diese Messungen finden in der Regel dort statt, wo hohe Werte zu erwarten sind. In Düsseldorf ist das unter anderem die Corneliusstraße.