Düsseldorf: Masterplan und 72 Einzelprojekte

In Düsseldorf soll mit bis zu 226.000 Euro ein "Masterplan für die Gestaltung nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität" erstellt werden, teilt ein Sprecher der Stadt mit. Darüber hinaus überlege man, weitere Fördermitteln aus dem Sofortprogramm abzurufen. Der aktuell gültige Luftreinhalteplan von 2013 listet immerhin 72 Projekte auf, " an deren Umsetzung kontinuierlich gearbeitet wird ", so der Sprecher.