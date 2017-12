Wer an Sport in historischen Dimensionen denkt, dem kommt meist dieser Mann in den Sinn: Friedrich Ludwig Jahn, genannt Turnvater Jahn. " Jahn war zwar der Begründer des Deutschen Turnens. Aber mit dem Schulturnen hatte das eigentlich nichts zu tun ", erklärt Stephan Wassong, Leiter des Instituts für Sportgeschichte an der Deutschen Sporthochschule in Köln.